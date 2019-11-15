أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية.

وجاء الاعلان بشأن رفع أسعار البنزين مساء الخميس وفقا للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث، على ان يبدا تنفيذه اعتبارا من فجر يوم الجمعة.

وحسب القرار سيرتفع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان.

وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات العادية الخصوصية (صالون) 60 لترا وللسيارات العادية الخصوصية ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الاجرة 400 لتر وسيارات الاجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.

فيما تبلغ حصة الشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك الواطئ 200 لتر والشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك العالي 300 لتر.