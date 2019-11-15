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رقم الخبر: 268194 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 09:55 الاقسام: محليات  
السفير بعيدي نجاد: ايران رمز لصنع الحضارة البشرية في العالم

السفير بعيدي نجاد: ايران رمز لصنع الحضارة البشرية في العالم

اعتبر السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد، ايران بانها رمز لصنع الحضارة البشرية في العالم.
وفي تصريح ادلى به للصحفيين الايرانيين على هامش ندوة عقدت في السفارة الايرانية في لندن تحت عنوان "معرفة الثقافة والحضارة الايرانية" قال بعيدي نجاد، ان ايران كانت صانعة للحضارة على الدوام وحتى حينما تعرضت لهجمات مدمرة من قوى مهاجمة تمكنت من اعادة ذاتها وبناء نفسها وهي بانية لثقافة عظيمة تركت تاثيراتها على اجزاء كبيرة جدا من العالم.
واعتبر نطاق هذا التاثير بانه لا يختص بجنوب اسيا واضاف، ان المنطقة العربية والاسلامية وتركيا حتى اليونان والروم تاثرت بحضارة ايران العظيمة في مراحل مختلفة لذا فان ايران هي منظومة ثقافية عظيمة انتجت تراثا للبشرية وتعد في الحقيقة تراث الحضارة البشرية.
وعقدت الندوة بحضور دبلوماسيين اجانب معتمدين في لندن اضافة الى مندوبين عن الاوساط الاقتصادية والتجارية والجامعية والقانونية البريطانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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