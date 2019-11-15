  • الجمعة ١٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268193 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 09:52 الاقسام: محليات  
موسوي: ما حاجة ايران للقنبلة الذرية حينما تنشر الحكمة والادب في العالم

موسوي: ما حاجة ايران للقنبلة الذرية حينما تنشر الحكمة والادب في العالم

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بانه ما حاجة ايران للقنبلة الذرية حينما تقوم بنشر الحكمة والادب في العالم.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب موسوي لمناسبة احياء ذكرى العارف والعالم الكبير آية الله محمد حسين طباطبائي الذي يعد من كبار العلماء والعرفاء والاديب البارع سعيد نفيسي: ارضنا الام، ما حاجتها للقنبلة الذرية ودويّ وهدير ام القنابل. ايران التاريخية مهد ادباء ومفكرين نشروا العلم والادب في انحاء العالم.
واضاف: نحيي الذكرى السنوية لرحيل اثنين من اعلام الحكمة والادب والاخلاق؛ الفيلسوف ومفسر القرآن العلامة طباطبائي، والكاتب والباحث والاديب البارع سعيد نفيسي.
يذكر ان من اهم مؤلفات العلامة طباطبائي، تفسير الميزان، الذي يعد من اهم التفاسير للقرآن الكريم كما ان سعيد نفيسي يعد من ابرز الادباء الايرانيين ويعتبر مهندس النثر المعاصر في ايران.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec