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رقم الخبر: 268192 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 09:51 الاقسام: محليات  
جهانغيري: الحكومة انجزت اعمالا كبرى في ظروف الحظر

جهانغيري: الحكومة انجزت اعمالا كبرى في ظروف الحظر

اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بان الحكومة انجزت اعمالا كبرى في ظروف الحظر.
وفي تصريح ادلى به الخميس خلال زيارته التفقدية الى مدينة مياندوآب بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران قال جهانغيري، ان الحكومة ورغم الحظر الاميركي الواسع واحادي الجانب ضد البلاد قد قد قامت بانشطة واعمال كبرى في مجال البنية التحتية.
واعتبر مشروع حقل "بارس الجنوبي" للغاز من المشاريع منقطعة النظير التي تم تحقيقها خلال الاعوام الاخيرة حيث تم تدشين العديد من مراحلها فيما بقية المراحل هي الان قيد الانجاز والتدشين، لافتا الى ان حجم ما تستخرجه ايران من هذا الحقل يفوق ما تستخرجه قطر.
واكد بان اميركا اليوم تشعر بالعجز التام امام الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، انه حينما تقوم دولة مثل اميركا بتعقب سفينة ايرانية وتحاول بطرق مختلفة حتى الاتصال بربانها للحيلولة دون بيع نفطنا فذلك مؤشر الى ذروة تعاسة تلك الدولة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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