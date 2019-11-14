ففي المباراة التي جرت اليوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان ضمن الجولة الخامسة في التصفيات الاسيوية المزدوجة لكاس العالم 2022 وكاس اسيا 2023 ، سجل العراق في الدقيقة العاشرة من المباراة هدفه الاول عبر مهاجمه مهند علي .

الهدف العراقي دفع المنتخب الايراني للضغط حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل بعدما مرر رضائيان الكرة ارضية وصلت إلى اللاعب احمد نور الله ليركنها داخل الشباك محرزا هدف التعادل في الدقيقة 24 من المباراة.

الشوط الثاني شهد بداية حذرة من الفريقين مع بعض المحاولات العراقية حتى تعرض قائد المنتخب الإيراني مسعود شجاعي للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية ليكمل المنتخب الإيراني المباراة في دقائقها العشرة الاخيرة بعشرة لاعبين وسعى كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي إلى الاستفادة من حالة الطرد بزج مهاجم ثاني حيث اشرك علاء عبد الزهرة بديلا من بشار رسن. وضغط المنتخب العراقي في الدقائق الاخيرة حتى تمكن البديل علاء عباس من تسجيل هدف قاتل لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد ويحافظ على صدارة المجموعة الثالثة برصيد عشرة نقاط.

وفي وقت سابق تعادل البحرين مع هونغ كونج بدون اهداف :

واصبح ترتيب المجموعة :

1 - العراق – 10 نقاط

2- البحرين - 8 نقاط

3 - ايران – 6 نقاط