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رقم الخبر: 268188 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 20:02 الاقسام: اقتصاد  
ايران تصدر منتوجات بتروكيمياوية بقيمة 547 مليون دولار خلال شهر

ايران تصدر منتوجات بتروكيمياوية بقيمة 547 مليون دولار خلال شهر

أعلن مدير عام الجمارك بمنطقة "بارس" الاقتصادية الخاصة جنوب ايران عن تصدير منتوجات بتروكيمياوية ومكثفات غازية بقيمة 547 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

وقال احمد بورحيدر في تصريح له اليوم الخميس ان زنة هذه الصادرات بلغت مليونا و 746 الفا و 350 طنا بقيمة 547 مليون دولار.
واوضح بان هذه الصادرات شملت الميثانول والبروبان والبوتان والبولي اثيلين الخفيف والثقيل والامونياك والكبريت والاستايرن والنفط الخام.
وتم تصدير هذه المنتوجات الى العديد من الدول منها الصين والامارات وكوريا الجنوبية والهند واليابان وهونغ كونغ واندونيسيا وتركيا ومصر والكويت.

 
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