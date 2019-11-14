وقال احمد بورحيدر في تصريح له اليوم الخميس ان زنة هذه الصادرات بلغت مليونا و 746 الفا و 350 طنا بقيمة 547 مليون دولار.

واوضح بان هذه الصادرات شملت الميثانول والبروبان والبوتان والبولي اثيلين الخفيف والثقيل والامونياك والكبريت والاستايرن والنفط الخام.

وتم تصدير هذه المنتوجات الى العديد من الدول منها الصين والامارات وكوريا الجنوبية والهند واليابان وهونغ كونغ واندونيسيا وتركيا ومصر والكويت.