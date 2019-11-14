وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على مقترح العفو او خفض العقوبة عن 3552 سجينا من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي الاكرم محمد (ص) والإمام الصادق (ع).

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي قد تقدم برسالة الى قائد الثورة الاسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي الاكرم محمد (ص) والإمام الصادق (ع) اقترح فيها العفو او خفض العقوبة عن 3552 من السجناء المدانين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزيرات الحكومية (الخاصة بالمخالفات الاقتصادية) ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لهذا الامر وفقا لتقييم لجنة العفو في السلطة القضائية، حيث حظي هذا الاقتراح بموافقة سماحة القائد.