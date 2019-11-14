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رقم الخبر: 268184 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 19:52 الاقسام: محليات  
اعتقال العناصر الرئيسية الضالعة في التحركات الاخيرة في أهواز المناهضة للدولة

اعتقال العناصر الرئيسية الضالعة في التحركات الاخيرة في أهواز المناهضة للدولة

أعلنت العلاقات العامة لدائرة الامن في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن اعتقال العناصر الرئيسية للتحركات الاخيرة في اهواز المناهضة للدولة.

وافادت العلاقات العامة لدائرة الامن في خوزستان في بيان اصدرته اليوم الخميس بهذا الصدد انه وفي ظل التعاون بين الاجهزة الامنية والقضائية بمحافظة خوزستان فقد تم تحديد واعتقال العناصر الرئيسية للتحركات الاخيرة في اهواز المناهضة للدولة خاصة الذين اساءوا الى علم الجمهورية الاسلامية.
واضاف، ان العناصر الضالعة في هذه التحركات لهم سوابق محكوميات قضائية وعلاقات تنظيمية مع خارج البلاد.
واوضح البيان انه تم كذلك ضبط اسلحة حربية وعتاد تعود لهؤلاء العناصر في مكانين.
يذكر انه خلال مراسم تشييع جثمان الشاعر حسن حيدري احد شعراء خوزستان يوم الاثنين الماضي قام البعض من المناهضين للدولة بتحريض من اعداء البلاد بانزال علم الجمهورية الاسلامية الايرانية في احد الشوارع في مدينة كارون وقاموا باحراقه ما ادى الى التصدي لهم من اهالي المنطقة.

 
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