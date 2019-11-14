  • الخميس ١٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , نوفمبر 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268183 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 19:49 الاقسام: محليات  
روحاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم(ص)

روحاني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم(ص)

بعث الرئيس الايراني حسن روحاني برقيات منفصلة الى نظرائه في الدول الاسلامية مهنئا لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص).

وجاء في جانب من رسالة الرئيس روحاني التي بعثها اليوم الخميس، اننا نفخر كوننا في حشد امة النبي (ص) الذي جاء برسالة السلام والرحمة للعام كله، نبي سيرته داعية للهداية وارشاد المؤمنين والمسلمين على مر التاريخ.
واعرب الرئيس الايراني عن امله "ان نصبح في ظل التاسي بسيرة النبي الاكرم (ص) وتعاليمه السامية، اتباعا ياتون بالامن والعدالة والسلام للكرة الارضية خاصة الدول الاسلامية".
وسال الرئيس روحاني في برقيات التهنئة هذه الباري تعالى بان يمنّ بموفور الصحة والنجاح على رؤساء الدول الاسلامية وبالازدهار والرفعة على شعوبهم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/7479 sec