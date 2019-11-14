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رقم الخبر: 268182 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 13:34 الاقسام: دوليات  
هونغ كونغ تعلق الدراسة حتى يوم الأحد بسبب الاحتجاجات

هونغ كونغ تعلق الدراسة حتى يوم الأحد بسبب الاحتجاجات

قال مكتب التعليم في هونغ كونغ إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد بسبب مشكلات تتعلق بالنقل والمواصلات.
وأصدر المكتب هذا الإعلان في بيان وحث الطلاب على الابتعاد عن العنف.
وأصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من هونج كونج بالشلل لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس مما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق السريعة وخطوط النقل الأخرى وتعطيل المركز المالي وسط تصاعد ملحوظ للعنف.
الى ذلك قالت شرطة هونج كونج إن رجلا يرتدي ملابس سوداء ويبلغ من العمر 30 عاما توفي، ولم يتضح ما إذا كان موته مرتبطا بالاحتجاجات المتواصلة في المدينة التي تحكمها الصين.
وذكرت الشرطة في وقت متأخر الأربعاء أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الرجل سقط من على ارتفاع في جزيرة تسينغ يي بمنمطقة الأقاليم الجديدة وليس هناك ما يشير إلى ملابسات مريبة تحيط بوفاته.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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