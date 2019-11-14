نقل موقع "المصلحة الوطنية" الأمريكي عن الضابط البحري، جراهام سكاربرو، أن طياري القوات الجوية الأمريكية تنقصهم المهارات الضرورية لهزيمة الطيارين الروس والصينيين في حال وقوع اشتباك.

ولتلافي هذا النقص، دعا الضابط في سلاح البحرية الأمريكية إلى التحضير بفعالية لما وصفها بـ"معركة التكنولوجيا الفائقة"، وذلك بأن يطلق طواقم الطائرات القاذفة والمقاتلة من طراز "إف – 18" عددا كبيرا من الصواريخ في التدريبات العسكرية الفعلية، لأن عملية محاكاة إطلاق الصواريخ ليس بإمكانها تعويض الخبرة القتالية العملية.

وفي هذا السياق رصد الخبير العسكري الأمريكي أن "أسراب المقاتلات في سلاح البحرية في الوقت الراهن نادراً ما تطلق صواريخ جو - جو، وأن قياسات الأهداف القتالية التعليمية مجزأة بشكل كبير بين الفئات، جو - جو، وجو- أرض، وغيرها".

وحذر سكاربرو من أن هذه العيوب ستؤدي إلى وقوع خسائر في حالة حدوث نزاع عسكري مستقبلي مع روسيا أو الصين، مشددا على ضرورة تفادي ذلك، من خلال تغيير الوضع القائم في وقت السلم.