وأوضح علي رضا رشيديان في اجتماع مع مدراء المناطق لبعثة قائد الثورة الاسلامية اليوم الخميس، بأن ايران اشترطت 3 شروط، وهي ضمان عزة وكرامة وأمن الزوار الايرانيين، وحضور مسؤولي القنصلية الايرانية اثناء العمرة في السعودية، والغاء القوانين المشددة لزيارة المواطنين السعوديين الى ايران، حيث تمت الموافقة على الشرطين الاوليين، فيما يتم دراسة الثالث.

وأعرب عن أمله بان يعالج هذا الموضوع قريبا، على ضوء التحولات الايجابية التي تشهدها العلاقات بين دول المنطقة.

يذكر أن ايران علقت ابتعاث الايرانيين للديار المقدسة لاداء فرضية العمرة، بسبب عدت أحداث طالت سلامة وأمن مواطنيها في السعودية، بجانب تداعيات انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.