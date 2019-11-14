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رقم الخبر: 268178 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 12:25 الاقسام: محليات  
السعودية توافق على شرطين لاستئناف أداء الايرانيين فريضة العمرة
من أصل 3 شروط

السعودية توافق على شرطين لاستئناف أداء الايرانيين فريضة العمرة

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية عن موافقة السعودية على شرطين من اصل 3 شروط، لاستنئاف اداء الايرانيين فريضة العمرة.

وأوضح علي رضا رشيديان في اجتماع مع مدراء المناطق لبعثة قائد الثورة الاسلامية اليوم الخميس، بأن ايران اشترطت 3 شروط، وهي ضمان عزة وكرامة وأمن الزوار الايرانيين، وحضور مسؤولي القنصلية الايرانية اثناء العمرة في السعودية، والغاء القوانين المشددة لزيارة المواطنين السعوديين الى ايران، حيث تمت الموافقة على الشرطين الاوليين، فيما يتم دراسة الثالث.
وأعرب عن أمله بان يعالج هذا الموضوع قريبا، على ضوء التحولات الايجابية التي تشهدها العلاقات بين دول المنطقة.
يذكر أن ايران علقت ابتعاث الايرانيين للديار المقدسة لاداء فرضية العمرة، بسبب عدت أحداث طالت سلامة وأمن مواطنيها في السعودية، بجانب تداعيات انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 
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