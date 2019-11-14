وفي تصريح للصحفيين عقب هذا اللقاء، اعلن تركمان انه جدد مع الرئيس الاذربيجاني المباحثات حول اقتراح ايران لتاسيس اتحاد ثقافي للدول المطلة على بحر قزوين.

ويقوم رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية حاليا بزيارة اذربيجان تلبية لدعوة رئيس دائرة مسلمي القوقاز "الله شكور باشازاده"، وايضا النائب الاول لرئيس الوزراء الاذربيجاني "علي احمداف"، وذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمسؤولي الشؤون الدينية في العالم وسيلقي كلمة بهذا الاجتماع.

واوضح تركمان انه استعرض مع رئيس جمهورية اذربيجان، في هذا اللقاء الذي حضره كل من السفير والمستشار الثقافي الايرانيين لدى اذربيجان، استعرض اقتراح تاسيس اتحاد ثقافي للدول المطلة على بحر قزوين والذي كانت ايران قد اعلنت عنه عبر قنواتها الدبلوماسية الرسمية.

واضاف، ان "علي اوف" اعرب عن ترحيبه بهذا الاقتراح واكد انه سيتابعه بايجابية كبيرة؛ كما سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين في دول بحر قزوين، بهدف تنفيذ هذا المقترح الايراني.

علما ان المؤتمر الدولي لمسؤولي الشؤون الدينية في العالم سيعقد في باكو بمشاركة العلماء والمفكرين والمسؤولين من شتى البلدان؛ وذلك على مدى يومي الخميس والجمعة (14 و15 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.