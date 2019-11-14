  • الخميس ١٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , نوفمبر 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268177 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 12:20 الاقسام: ثقافة وفن  
مباحثات ايرانية - اذربيجانية لتأسيس اتحاد ثقافي للدول المطلة على بحر قزوين

مباحثات ايرانية - اذربيجانية لتأسيس اتحاد ثقافي للدول المطلة على بحر قزوين

إلتقى رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية "ابوذر ابراهيمي تركمان"، الاربعاء، برئيس جمهورية اذربيجان "الهام علي اوف؛ وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي تصريح للصحفيين عقب هذا اللقاء، اعلن تركمان انه جدد مع الرئيس الاذربيجاني المباحثات حول اقتراح ايران لتاسيس اتحاد ثقافي للدول المطلة على بحر قزوين.
ويقوم رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية حاليا بزيارة اذربيجان تلبية لدعوة رئيس دائرة مسلمي القوقاز "الله شكور باشازاده"، وايضا النائب الاول لرئيس الوزراء الاذربيجاني "علي احمداف"، وذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمسؤولي الشؤون الدينية في العالم وسيلقي كلمة بهذا الاجتماع.
واوضح تركمان انه استعرض مع رئيس جمهورية اذربيجان، في هذا اللقاء الذي حضره كل من السفير والمستشار الثقافي الايرانيين لدى اذربيجان، استعرض اقتراح تاسيس اتحاد ثقافي للدول المطلة على بحر قزوين والذي كانت ايران قد اعلنت عنه عبر قنواتها الدبلوماسية الرسمية.
واضاف، ان "علي اوف" اعرب عن ترحيبه بهذا الاقتراح واكد انه سيتابعه بايجابية كبيرة؛ كما سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين في دول بحر قزوين، بهدف تنفيذ هذا المقترح الايراني.
علما ان المؤتمر الدولي لمسؤولي الشؤون الدينية في العالم سيعقد في باكو بمشاركة العلماء والمفكرين والمسؤولين من شتى البلدان؛ وذلك على مدى يومي الخميس والجمعة (14 و15 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2503 sec