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رقم الخبر: 268176 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 12:18 الاقسام: محليات  
ايران وبلجيكا تطالبان باستمرار نشاطات لجنة الدستور السورية

ايران وبلجيكا تطالبان باستمرار نشاطات لجنة الدستور السورية

طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني "علي اصغر خاجي"، والامين العام لوزارة الخارجية البلجيكية "الكس كنس"، طالبا باستمرار عمل لجنة الدستور السورية دون التدخل الاجنبي؛ واكدا على ضرورة تقرير مصير سوريا بواسطة شعب هذا البلد.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية يوم الاربعاء، ان الجانبين الايراني والبلجيكي ناقشا في لقائهما اليوم التطورات داخل سوريا بما في ذلك منطقة شمال شرقي الفرات، ومناطق خفض التصعيد في ادلب، ومسار العمل في اطار لجنة الدستور السورية، بالاضافة الى موضوع النازحين واعادة اعمار هذا البلد.
كما ناقش "خاجي" و"كنس" آخر المستجدات في الساحة اليمنية؛ واكدا على ضرورة  انتهاج الحوار السياسي بهدف ايقاف الحرب و وضع حدّ للازمة الراهنة في هذا البلد.  
وكان الامين العام لوزارة الخارجية البلجيكية، الذي يزور طهران حاليا، التقى امس الثلاثاء بمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، كما اجرى مباحثات اليوم مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون الدولية "غلامحسين دهقان"، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 
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