وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية يوم الاربعاء، ان الجانبين الايراني والبلجيكي ناقشا في لقائهما اليوم التطورات داخل سوريا بما في ذلك منطقة شمال شرقي الفرات، ومناطق خفض التصعيد في ادلب، ومسار العمل في اطار لجنة الدستور السورية، بالاضافة الى موضوع النازحين واعادة اعمار هذا البلد.

كما ناقش "خاجي" و"كنس" آخر المستجدات في الساحة اليمنية؛ واكدا على ضرورة انتهاج الحوار السياسي بهدف ايقاف الحرب و وضع حدّ للازمة الراهنة في هذا البلد.

وكان الامين العام لوزارة الخارجية البلجيكية، الذي يزور طهران حاليا، التقى امس الثلاثاء بمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، كما اجرى مباحثات اليوم مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون الدولية "غلامحسين دهقان"، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.