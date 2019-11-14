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رقم الخبر: 268175 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 12:15 الاقسام: عربيات  
سرايا القدس: صواريخنا وصلت إلى قلب الكيان؛ والاحتلال يتكتم

سرايا القدس: صواريخنا وصلت إلى قلب الكيان؛ والاحتلال يتكتم

أكد أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن صواريخ المقاومة وصلت إلى قلب الكيان الصهيوني، وأن العدو يفرض رقابة شديدة، ولا يفصح عن النتائج.

وقال أبو حمزة، في سلسلة تغريداته عبر صفحته على تويتر: إن صواريخ المقاومة وصلت إلى قلب الكيان، "ولو أفصح عنها العدو ستحول نتنياهو إلى أضحوكة ومهزلة في الشارع الصهيوني".
وأشار إلى أن "العدو يفرض رقابة شديدة جداً على الواقع حتى لا يؤدي ذلك إلى خروج المستوطنين في مسيرات ضد نتنياهو ووزير حربه وتحول انتصارهم المزعوم ووهمهم الزائف إلى هزيمة ساحقة تذهب به إلى السجن بدلاً من تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف "نتحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن الصور والفيديوهات التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمصانع والمقرات ومنازل المستوطنين في "غلاف غزة" والمدن المحتلة التي أصيبت بإصابات دقيقة".
وتحدى الناطق باسم السرايا نتنياهو وفريقه الذي تباهى باغتيال القائد بهاء أبو العطا أن يسمح لرقابته العسكرية بالكشف عن أسماء وصور القواعد العسكرية والإستراتيجية التي وصلت إليها صواريخ المقاومة.
وأطلقت سرايا القدس وفصائل المقاومة أكثر من 250 قذيفة صاروخية تجاه مستوطنات وتجمعات الاحتلال بما في ذلك تل أبيب والقدس داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948، تسببت بعشرات الإصابات والدمار الهائل في المباني والمنشآت.
وجاءت هذه العمليات ردًّا على اغتيال الاحتلال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا مع زوجته، فجر الثلاثاء، وما تلاها من غارات أدت إلى ارتقاء 24 شهيدا وأكثر من 70 جريحا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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