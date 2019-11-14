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رقم الخبر: 268174 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: محليات  
قائد الحرس الثوري: لا تفاوض حول قدراتنا الدفاعية

قائد الحرس الثوري: لا تفاوض حول قدراتنا الدفاعية

صرح قائد قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي: "إننا لن نتوقف إطلاقا في تطوير قدراتنا الدفاعية ولن نتراجع في هذا المجال لأن هذا الموضوع يعتبر أحد خطوطنا الحمراء".

وقال اللواء سلامي في تصريح على هامش مراسم تكريم الشهيد طهراني مقدم وشهداء قوة الجوفضاء في الحرس الثوري اليوم الخميس: "إننا لن نتوقف إطلاقا في تطوير قدراتنا الدفاعية ولن نتراجع في هذا المجال لأن هذا الموضوع يعتبر أحد خطوطنا الحمراء، وبناءً على هذا فإن قدراتنا الدفاعية لايمكن التفاوض بشأنها ولا خفضها ولا تجميدها ولا السيطرة عليها".

 
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