صرح قائد قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي: "إننا لن نتوقف إطلاقا في تطوير قدراتنا الدفاعية ولن نتراجع في هذا المجال لأن هذا الموضوع يعتبر أحد خطوطنا الحمراء".

وقال اللواء سلامي في تصريح على هامش مراسم تكريم الشهيد طهراني مقدم وشهداء قوة الجوفضاء في الحرس الثوري اليوم الخميس: "إننا لن نتوقف إطلاقا في تطوير قدراتنا الدفاعية ولن نتراجع في هذا المجال لأن هذا الموضوع يعتبر أحد خطوطنا الحمراء، وبناءً على هذا فإن قدراتنا الدفاعية لايمكن التفاوض بشأنها ولا خفضها ولا تجميدها ولا السيطرة عليها".