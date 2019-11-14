جاء ذلك يوم الأربعاء، على هامش معرض التقتيات المتطورة بمدينة شنجن التابعة لمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وصرح ستاري على هامش هذه المراسم، ان معرض شنجن للتقنيات المتطورة يتيح فرصة قيمة لتسويق منتجات الشركات الإيرانية.

وأشار الى مشاركة 70 شركة إيرانية في هذا المعرض؛ مضيفا ان هذه الشركات أجرت العديد من المشاورات مع نظيراتها الصينية في شنغهاي وناقشت سبل تعزيز التعاون الثنائي.

ووصل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا أمس الثلاثاء الى شنجن على رأس وفد رفيع من الخبراء في الشؤون العلمية والتقنية، تلبية لدعوة رسمية من وزير العلوم الصيني، وبهدف تعزيز التعاون بين الشركات القائمة على المعرفة في البلدين.

ورافق ستاري في هذه الزيارة وفد من مدراء 70 شركة قائمة على المعرفة، ومبدعة في مجال تقنية المعلومات، والخلايا الجذعية، والآلات والمعدات الصناعية، والصحة وغيرها، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العلمية مع نظرائهم في الشركات الصينية.

الى ذلك، أجرى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا لقاءات مع المسؤولين المعنيين بالمجال العلمي والتقني في الصين.