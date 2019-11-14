وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة 21:27:47 مساء اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي (17:57:47 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة وقعت في ضواحي بلدة محملة التابعة لمدينة خنج بمحافظة فارس جنوب ايران على عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.71 والطول الشرقي 53.08 .

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.