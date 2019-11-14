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رقم الخبر: 268170 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: اقتصاد  
الحكومة العراقية لم تفرض رسوماً تمييزية على واردات السلع الايرانية
رئيس منظمة التجارة الايرانية:

الحكومة العراقية لم تفرض رسوماً تمييزية على واردات السلع الايرانية

أكد رئيس منظمة التجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمناجم الايرانية حميد زادبوم بان الحكومة العراقية لم تفرض رسوما تمييزية على واردات السلع الايرانية.

وخلال اجتماع مجموعة عمل الحدود والجمارك والتجارة في محافظة كردستان (غرب ايران) التابعة لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، قال زادبوم، ان الحكومة العراقية لم تفرض اي رسوم تمييزية ضد التجارة والسلع الايرانية اذ ان القيود على واردات السلع الى العراق لا تشمل ايران فقط بل هي قيود عامة.
واشار الى ان حصة التجارة الايرانية في السوق العراقية تبلغ 25 بالمائة وتحظى بالنسبة الاعلى رغم كل الدعاية السلبية المثارة من قبل البعض في هذا المجال واضاف، ان زيادة واردات ايران من السلع العراقية بنسبة 11 بالمائة خلال الاشهر الستة الاخيرة دليل على نمو التعامل التجاري من الجانبين.
وفي الاشارة الى السوق التجارية السورية قال، ان لنا الان اتفاقية للتجارة الحرة مع سوريا ونظرا لتحسن الظروف فيها فاننا نسعى لتكون لنا حصة كبيرة من هذه السوق حتى العام القادم.
واكد بانه لا ينبغي تجاهل الاسواق الكبيرة لتنمية الصادرات واضاف، انه نظرا لطول الطريق البحري فبامكاننا الوصول الى سوريا عبر العراق حيث ان حدود كردستان تعد افضل مسار لهذه التجارة.
يذكر ان اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمحافظة كردستان عقد الخميس بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان.

 
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