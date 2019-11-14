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رقم الخبر: 268169 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 11:33 الاقسام: محليات  
آية الله أراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
خلال زيارة مرقد الامام الخميني(رض) من قبل المشاركين في المؤتمر الـ 33 للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية

آية الله أراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي

أكد الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محسن اراكي بان موجة التكفير والفتنة الان قد انحسرت في العالم الاسلامي اكثر من اي وقت مضى فيما يصدح صوت الوحدة في انحاء العالم الاسلامي.

وخلال مراسم زيارة مرقد الامام الخميني (رض) من قبل المشاركين في المؤتمر الـ 33 للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في مدينة ري جنوب العاصمة طهران قال آية الله اراكي، ان صوت التكفيريين كان يعم العالم الاسلامي يوما ما الا انه لم يبق لهم الان صوت بعد ان رات الامة الاسلامية نتيجة الفتنة والتكفير خلال الاعوام الماضية الاخيرة.
واشار الى ان طريق الوحدة والتلاحم بين المسلمين ماض ليعطي ثماره تدريجيا واضاف، ان صوت وحدة المسلمين يصل اليوم الى الاسماع من دول جنوب شرق اسيا مثل ماليزيا واندونيسيا والهند حتى الدول الافريقية مثل المغرب وموريتانيا.
وتابع آية الله اراكي، ان جميع علماء ومفكري ورؤساء الدول الاسلامية ينتهجون طريق وحدة الامة الاسلامية ويؤكدون عليه بحيث ان راية الوحدة ترفرف اليوم اكثر من اي وقت اخر.
واشار الى ان المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية سيبدا اليوم الخميس اعماله لمدة 3 ايام تحت شعار "وحدة الامة الاسلامية في الدفاع عن المسجد الاقصى" واضاف، ان علماء ومفكري العالم الاسلامي سيطرحون ويناقشون في هذا المؤتمر مختلف قضايا العالم الاسلامي لتحقيق المزيد من الوحدة.
واضاف آية الله اراكي، انه سيتم الى جانب الاجتماع لرئيس للمؤتمر عقد 20 اجتماعا ولجنة فرعية وتخصصية للوصول الى الطرق المناسبة للوحدة ودراسة مختلف مشاكل الدول الاسلامية.

 
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