بدء أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية في طهران بدأت صباح اليوم الخميس في العاصمة الايرانية طهران، اعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية بعنوان "وحدة الأمة في الدفاع عن الأقصى الشريف".