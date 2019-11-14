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رقم الخبر: 268168 تاريخ النشر: تشرين الثاني 14, 2019 الوقت: 11:30 الاقسام: محليات  
بدء أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية في طهران

بدء أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية في طهران

بدأت صباح اليوم الخميس في العاصمة الايرانية طهران، اعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية بعنوان "وحدة الأمة في الدفاع عن الأقصى الشريف".

وحضر مراسم بدء المؤتمر الرئيس الايراني حسن روحاني الى جانب عدد كبير من المسؤولين الايرانيين والشخصيات الاسلامية والمفكرين من مختلف دول العالم الاسلامي.
ويشارك في المؤتمر اكثر من  350 ممثلاً عن 93 دولة من مختلف الشخصيات الفكرية والعلمائية .

 
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