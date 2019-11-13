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رقم الخبر: 268166 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 21:25 الاقسام: رياضة  
بالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبي منتخبي إيران والعراق

بالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبي منتخبي إيران والعراق

يلاقي منتخب ايران لكرة القدم نظيره العراقي، الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ففي المجموعة الثالثة يتطلع منتخب العراق للتمسك بالصدارة عندما يتقابل مع إيران في مواجهة قوية يوم الخميس على ستاد عمّان الدولي في عمّان.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام البحرين، مقابل 6 نقاط لإيران ونقطة لكل من هونغ كونغ وكمبوديا.

بالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقيبالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقي
بالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقيبالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقي
بالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقيبالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقي
بالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقيبالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبين المنتخبين الإيراني والعراقي
 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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