بالصور.. لقاء ودّي يجمع لاعبي منتخبي إيران والعراق يلاقي منتخب ايران لكرة القدم نظيره العراقي، الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ففي المجموعة الثالثة يتطلع منتخب العراق للتمسك بالصدارة عندما يتقابل مع إيران في مواجهة قوية يوم الخميس على ستاد عمّان الدولي في عمّان.