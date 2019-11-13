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رقم الخبر: 268163 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 20:56 الاقسام: عربيات  
اليمن يدين اغتيال أبو العطاء ويؤكد أحقية الرد على الكيان الصهيوني
إحباط تسلل للمرتزقة في" الضباب" بتعز

اليمن يدين اغتيال أبو العطاء ويؤكد أحقية الرد على الكيان الصهيوني

أدان المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الاربعاء برئاسة مهدي المشاط، عملية اغتيال الكيان الصهيوني للقائد العسكري بحركة الجهاد الإسلامي بغزة بهاء أبو العطاء ومحاولة اغتيال القيادي أكرم العجوري في دمشق.

واعتبر المجلس السياسي الأعلى، هذه الجرائم عدواناً سافراً وانتهاكاً لسيادة دولة عربية، لها استقلاليتها وعضوة في هيئة الأمم المتحدة.. مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أحقية ووجوب الرد على الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستغل ما تمر به الأمة للتوسع في مشاريعه الاستعمارية وارتكاب أبشع الجرائم والمجازر.

وتطرق اجتماع المجلس السياسي الأعلى إلى آخر التطورات على الساحة السياسية والعسكرية.. مشيدا بصمود الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية تجاه السلام والعملية السياسية.

ميدانياً أفشل الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري تكبد مرتزقة العدوان قتلى وجرحى إثر محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة الضباب تعز.

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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