  • الأربعاء ١٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268161 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 20:54 الاقسام: عربيات  
الرئيس المصري يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

الرئيس المصري يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان من المقرر أن يبحث السيسي خلال الزيارة، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأوضح راضي أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/0797 sec