أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الثلاثاء، بأن قواتها شنت هجوما على تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محوري اليرموك والخلاطات جنوبي طرابلس.

ونزوح عدد كبير من المدنيين

جاء ذلك في تصريح لقائد غرفة العمليات الميدانية بقوات الوفاق، اللواء أحمد أبوشحمة، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على “فيسبوك”.

وقال أبو شحمة، إن قواتهم “شنت هجوماً كاسحاً مدعوما بالمدفعية الثقيلة على تمركزات للميليشيات الإجرامية المسنودة بالمرتزقة في محيط معسكري اليرموك والخلاطات”.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول أن عددا كبيرا من المدنيين، بدأوا النزوح من حي الزهور بمنطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس.

ويأتي هذا النزوح بعد أن شهدت المنطقة الإثنين، تساقطا عشوائيا لقذائف أطلقتها قوات حفتر، حسب مصدر عسكري يتبع الوفاق.

وتشن قوات خليفة حفتر منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.