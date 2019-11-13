قال مصدر محلي إن القيادات الأمنية أصدرت تعليمات مشددة لجميع الأجهزة في منافذ الدولة، وبصفة خاصة "العبدلي"، بضرورة تشديد الإجراءات واتخاذ "أقصى درجات الحيطة والحذر".

وكان مصدر أمني قد كشف أن "تعليمات مشددة صدرت" من القيادات الأمنية.. بضرورة تشديد الإجراءات واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتفتيش الدقيق لكل المعدات والمواد التي تدخل إلى البلاد، وذلك بأجهزة متقدمة للغاية، إضافة إلى التدقيق الشامل على الأشخاص أيضا، وذلك بهدف حماية أمن البلاد ومنع تسلل أي عناصر مشبوهة أو مواد ممنوعة تشكل خطرا".

وقال المصدر إن "هذه الإجراءات والتعليمات جاءت بعد تلقي جهاز أمن الدولة خلال الآونة الأخيرة معلومات من أجهزة استخبارات خارجية في إطار تبادل المعلومات بين السلطات الكويتية ونظيراتها في دول مجاورة".

ووفق المصدر، فإن المعلومات نصت على "ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية للدرجة القصوى في منفذ العبدلي، وذلك بسبب الوضع الأمني غير المستقر في العراق، والذي يلقي بظلاله على الكويت، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل المنافذ، والعمل على حماية المنشآت الحيوية وغيرها".

وأكد المصدر، أن منفذ العبدلي لم يشهد أية محاولات لإدخال مواد أو معدات يمكن أن تستغل في زعزعة أمن واستقرار البلاد مؤخرا، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات والتدابير نابعة من "الحرص الشديد على حفظ الأمن وتكريس الانضباط، ونظرا لأهمية المنفذ وموقعه الحيوي".