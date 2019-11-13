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رقم الخبر: 268157 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 21:05 الاقسام: محليات  
طهران تحتضن مؤتمر الوحدة الاسلامية بحضور 500 ضيف من 93 دولة

طهران تحتضن مؤتمر الوحدة الاسلامية بحضور 500 ضيف من 93 دولة

أعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ "محسن اراكي"، ان المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية ينطلق الخميس في طهران بحضور أكثر من 500 ضيف وأكثر من 93 بلداً في العالم.

وهنأ الشيخ اراكي في مؤتمر صحفي بحلول أسبوع الوحدة الإسلامية، قائلاً: سيجمع المؤتمر الثالث والثلاثون للوحدة الإسلامية هذا العام أكثر من 350 من النخب والشخصيات من أكثر من 90 دولة، وكثير منهم من شباب جبهة المقاومة. ومن المهم للغاية عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف القاسية والعقوبات التي تفرضها جبهة الغطرسة والاستكبار وسوف نثبت في هذا المؤتمر أن هذه العقوبات غير فعالة ولم تتمكن مطلقًا من عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحدد المدير التنفيذي للمؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية "محمد دلبري"، برامج المؤتمر ولجانه واجتماعاته المتخصصة، قائلاً: إن لجنة تقييم المؤتمر تلقت هذا العام أكثر من 60 ورقة بحث متعلقة بالمؤتمر، وسيتم نشرها بعد تقييمها في المجلات العلمية والبحثية.

 
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