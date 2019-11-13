صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، "قنغ شوانغ"، ان الولايات المتحدة تسببت في خلق الكثير من العقبات للإتفاق النووي عبر إنسحابها منه وعليها "التعويض عن خطئها" بالعودة الى الإتفاق.

وفي مؤتمر صحفي له الإثنين في بكين، أكد قنغ شوانغ انه في ضوء الظروف الراهنة، فإن على جميع الأطراف العمل بواجباتهم وإلتزاماتهم في إطار الإتفاق النووي.

وشدد، ان الجانب الأوروبي وإيران وجميع الأطراف المعنية مسؤولة بالنسبة للإتفاق وعليهم الإلتزام بتعهداتهم فعلا.

كما أكد المندوب السابق لبريطانيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بيتر جنكينز"، ان انسحاب أميركا من الإتفاق النووي، واعادة الحظر الأحادي الجائر على إيران، خطوتان غير قانونيتين، وأعرب عن قلقه حيال تقليص إيران تعهداتها بالإتفاق؛ مؤكدا "ان إلغاء الإتفاق النووي لا يصب في مصلحة أي أحد".

وفي حوار حصري مع مراسل إرنا، الثلاثاء، أعرب بيتر جنكينز عن أسفه حيال "ابتعاد ايران عن تنفيذ تعهداتها بالكامل في إطار الإتفاق النووي، معرباً عن أمله استئناف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الإيراني وتعزيز التعاون التجاري معها".

وأضاف: "في رأيي، لن ينجح هذا الإجراء لأنه من الواضح لي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم الضغط على الشركات الأوروبية للتداول مع إيران ومواجهة خطر الغرامات الثقيلة من جانب الولايات المتحدة أو الحرمان من السوق الأميركية".

وفيما أشار الى أن "إيران بحاجة الى الإتفاق النووي لتأكيد سلمية برنامجها النووي في إطار معاهدة منع الإنتشار" أضاف هذا الدبلوماسي البريطاني السابق: "لكنني أخشى إلغاء الإتفاق النووي، إذا ما اتخذت إيران المزيد من الخطوات في العام 2020 في سياق الإبتعاد عن التنفيذ التام للإتفاق".

كذلك إعتبرت مديرة قسم حظر الانتشار النووي في رابطة مراقبة التسلح الاميركية كيلسي دافنبورت خطوة ايران الرابعة في خفض التزاماتها النووية بأنها لا تخرق الإتفاق النووي، وقالت: إن ايران لا تسعى لصنع القنبلة الذرية في الوقت الحاضر.

واضافت دافنبورت في مقال لها نشرته في الموقع الالكتروني لهذه الرابطة الثلاثاء، إن أحدث إجراء قامت به ايران لكسر القيود النووية في الإتفاق متعدد الاطراف المبرم في العام 2015 والمعروف ببرنامج العمل المشترك الشامل (الإتفاق النووي) لا يؤدي الى خطر انتشار الاسلحة النووية على الامد القصير بل يرافقه خطر غلق ابواب المفاوضات لاعادة الإتفاق.

واعتبرت زيادة مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بانها يمكنها ان تشكل خطوة هادئة نحو الخروج من الإتفاق النووي واضافت: إن ايران تمتلك في الوقت الحاضر 500 كغم فقط من اليورانيوم المخصب بنسبة 235.

ولفتت الى ان التخصيب بأجهزة الطرد المركزي "آي آر 1" التي تشكل 15 بالمائة فقط من الطاقة الكلية للتخصيب في ايران يعد مؤشرا الى ان ايران تركز على الضغط على الأطراف المتبقية في الإتفاق النووي للتمتع بمزايا الإتفاق وليس للتوجّه نحو صنع القنبلة الذرية.