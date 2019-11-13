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رقم الخبر: 268151 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 17:59 الاقسام: دوليات  
54 مصابا جراء هجوم كيميائي على روضة في الصين

54 مصابا جراء هجوم كيميائي على روضة في الصين

أكدت السلطات الصينية أن 54 شخصا معظمهم أطفال، أصيبوا جراء رش شخص مادة كيميائية كاوية داخل روضة أطفال في محافظة يونيان جنوب غربي البلاد.

وأعلنت السلطات في بيان أصدرته الثلاثاء أن المشتبه فيه تسلق الاثنين إلى داخل روضة الأطفال في المدينة ورش فيها الصودا الكاوية، وهي مادة كيميائية تسبب التآكل. وأشارت السلطات، حسب وكالة "شينخوا" الرسمية، إلى أن 51 من المصابين أطفال والآخرين من موظفي الروضة، مؤكدة أن اثنين من المصابين تعرضا لجروح بالغة، غير أنها لا تشكل خطرا على الحياة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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