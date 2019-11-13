وأعلنت السلطات في بيان أصدرته الثلاثاء أن المشتبه فيه تسلق الاثنين إلى داخل روضة الأطفال في المدينة ورش فيها الصودا الكاوية، وهي مادة كيميائية تسبب التآكل. وأشارت السلطات، حسب وكالة "شينخوا" الرسمية، إلى أن 51 من المصابين أطفال والآخرين من موظفي الروضة، مؤكدة أن اثنين من المصابين تعرضا لجروح بالغة، غير أنها لا تشكل خطرا على الحياة.