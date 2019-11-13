لقي يوم الأربعاء، أربعة أشخاص بينهم صبي لقوا حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون في حادث تصادم بين سبع مركبات على بُعد 317 كيلومترًا من الطريق السريع بين الشمال والجنوب.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إن القتلى هم رجل وسيدتان وصبي، ولم يتم بعد التأكد من هوية جميع الضحايا. وقال قائد شرطة المنطقة، وان أزهر الدين إن الحادث وقع عندما انزلقت إحدى الشاحنات المتجهة إلى كوالالمبور؛ ما أدى إلى اصطدام باقى المركبات بها، مضيفًا أنه تم اعتقال سائق الشاحنة البالغ من العمر 41 عامًا للتحقيق معه.