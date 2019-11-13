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رقم الخبر: 268150 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: دوليات  
مصرع 4 وإصابة 10 شخصا بحادث تصادم بماليزيا

مصرع 4 وإصابة 10 شخصا بحادث تصادم بماليزيا

لقي يوم الأربعاء، أربعة أشخاص بينهم صبي لقوا حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون في حادث تصادم بين سبع مركبات على بُعد 317 كيلومترًا من الطريق السريع بين الشمال والجنوب.

 ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إن القتلى هم رجل وسيدتان وصبي، ولم يتم بعد التأكد من هوية جميع الضحايا. وقال قائد شرطة المنطقة، وان أزهر الدين إن الحادث وقع عندما انزلقت إحدى الشاحنات المتجهة إلى كوالالمبور؛ ما أدى إلى اصطدام باقى المركبات بها، مضيفًا أنه تم اعتقال سائق الشاحنة البالغ من العمر 41 عامًا للتحقيق معه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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