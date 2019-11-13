أظهر استطلاع للرأي نشرته شركة كانتار لأبحاث السوق امس الأربعاء أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون متقدم بفارق 10 نقاط على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد للمحافظين بلغت 37% مقارنة مع 27% لحزب العمال. وحصل الديمقراطيون الأحرار، وهو حزب مؤيد للاتحاد الأوروبي، على 17% بينما حصل حزب بريكست على 9%.

وشمل استطلاع كانتار 1165 مشاركا عبر الإنترنت في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر، قبل أن يعلن حزب بريكست أنه لن يطرح مرشحين على مقاعد يشغلها نواب في البرلمان من المحافظين.