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رقم الخبر: 268149 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: دوليات  
حزب المحافظين البريطاني يتقدم 10 نقاط على العمال

حزب المحافظين البريطاني يتقدم 10 نقاط على العمال

أظهر استطلاع للرأي نشرته شركة كانتار لأبحاث السوق امس الأربعاء أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون متقدم بفارق 10 نقاط على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد للمحافظين بلغت 37% مقارنة مع 27% لحزب العمال. وحصل الديمقراطيون الأحرار، وهو حزب مؤيد للاتحاد الأوروبي، على 17% بينما حصل حزب بريكست على 9%.

وشمل استطلاع كانتار 1165 مشاركا عبر الإنترنت في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر، قبل أن يعلن حزب بريكست أنه لن يطرح مرشحين على مقاعد يشغلها نواب في البرلمان من المحافظين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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