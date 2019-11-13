وكتب ربيعي في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر: ابارك لزملائي في وكالة الجمهورية الاسلامية فوزهم.. ساعدكم الله.. برأيي تعمل وكالة ارنا هذه الايام بنشاط وحيوية اكثر من السابق.

واضاف المتحدث باسم الحكومة : لقد تم تسجيل نجاح آخر لدبلوماسية ايران الإعلامية باختيار إرنا رئيسا دوريا لرابطة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ لمدة ثلاث سنوات.

وأعرب ربيعي عن أمله في أن يلعب الإعلام الإيراني دورًا أكبر في مجال الاعلام الاقليمي والعالمي.

وفازت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الرسمية "إرنا"، بمنصب الرئيس الدوري لرابطة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ للفترة ما بين 2022 و 2025.

وتأسست وكالة انباء الجمهورية الإسلامية (Islamic Republic News Agency) والتي تُعرَفُ إختصارا بـ إرنا (IRNA) عام 1934 وبدأت في السنوات الأولى من تأسيسها، التعاون مع وكالات الأنباء الكبرى مثل وكالة الأنباء الفرنسية وأسوشيتدبرس ورويترز ووکالة أنباء الأناضول التركية، إذ أن هذا التعاون مستمر ومع المزيد من وسائل الإعلام في المنطقة والعالم بعد مضي ثمانية عقود.

إن شعار وکالة الجمهوریة الإسلامیة للانباء هو تركيبة من صورة الکعبة المشرفة مع شريط التلكس الإخباري لإظهار العمل الإعلامي المتسم بالحقيقة والطابع الديني.

وتم تشغیل الموقع الإلكتروني لـ إرنا في بداية عام 1997 بصفته احدی أوائل المواقع الإلكترونية الاخباریة باللغة الفارسية على هذا العنوان: www.irna.ir

وتأسست رابطة وكالات أنباء آسيا-المحيط الهادئ في عام 1961 بمبادرة من اليونسكو لتشجيع تبادل الأخبار الإقليمية، ويتم عقد اجتماعات الجمعية العامة الخاصة بها كل 3 سنوات.