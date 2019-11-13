دعا رئيس أوسيتيا الشمالية فيتشسلاف بيتاروف، لدى استقباله السفير الايراني لدى روسيا مهدي سنائي، النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين للمشاركة في مشاريع هذه المنطقة.

وأشار بيتاروف، خلال اللقاء، الى القواسم المشتركة الكثيرة والارتباطات اللغوية والثقافية لشعب أوسيتيا مع الايرانيين، معتبراً ذلك عاملاً جيداً في تطوير علاقات هذه الجمهورية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وأشار إلى أن عقد الملتقى المشترك بين إيران وشمال القوقاز حدثاً مهماً في هذا الصدد.

ولفت رئيس أوسيتيا الشمالية الى تواجد بعض الناشطين الاقتصاديين الايرانيين في بلاده، وقال: انه تم التخطيط لبدء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص الإيراني في هذه الجمهورية. واعتبر مشروع إنشاء مركز تجاري في أوسيتيا الشمالية في المنطقة الحدودية مع جورجيا بأنه من جملة المشاريع التي خططتها هذه الجمهورية، داعيا الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين للمشاركة في المشروع.

بدوره، أشار السفير الإيراني خلال اللقاء إلى إستضافة أوسيتيا الشمالية الجولة الأولى من ملتقى التعاون بين إيران وشمال القوقاز، وقال: التعاون الايراني-الروسي يشهد نمواً متسارعاً في الحقلين العلمي والجامعي. وأضاف: انه ينبغي أن يشهد التعاون الثنائي في الحقل الاقتصادي نمواً متسارعاً أيضاً.

وبالإشارة إلى تنفيذ الاتفاق بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اعتبر سنائي القضية بأنها تمهد الأرضية لتنمية التجارة بين إيران ومنطقة شمال القوقاز.