وفي حديثه خلال مراسم افتتاح المهرجان الثاني والمعرض الوطني المتخصص بالتمور والصناعات المرتبطة في محافظة بوشهر (جنوب ايران)، قال محمد علي طهماسبي: ان زراعة التمور في العالم محدودة، وأن هناك 39 بلداً في العالم فقط تنتج التمور. وأضاف: تبلغ مساحات زراعة التمور في العالم قرابة مليون و300 ألف هكتار، تنتج 8 ملايين طن من التمور، ويخصص منها 2ر1 مليون طن للصادرات والباقي للاستهلاك المحلي.

وأشار طهماسبي الى أن ايران من الدول الهامة المنتجة للتمور من حيث التنوع والحجم والمساحة المخصصة لزراعته. وتابع: تبلغ مساحة زراعة التمور في ايران 253 ألف هكتار، ويبلغ إنتاجها السنوي 2ر1 مليون طن، يتم تصدير 306 آلاف طن منها حيث تبلغ عائداتها 330 مليون دولار من العملة الصعبة.