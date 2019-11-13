  • الأربعاء ١٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268143 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
رغم الحظر.. إيران تركّب منصة بحرية بحقل بارس الجنوبي الغازي

رغم الحظر.. إيران تركّب منصة بحرية بحقل بارس الجنوبي الغازي

أعلن نائب مدير مشروع المراحل التطويرية رقم 22 إلى 24 بحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي، عن تركيب منصة بحرية بنجاح، وذلك رغم الحظر الأميركي المفروض على البلاد.

وأوضح علي أصغر صادقي، خلال تصريح له الأربعاء، ان المنصة الجديدة تتعلق بالمرحلة التطويرية رقم 23 وتزن 2500 طن وتم تركيبها بواسطة العوامة (اتش.ال 500) عصر الثلاثاء. وأشار الى أن طاقة إنتاج المنصة تبلغ 2ر14 مليون مترمكعب من الغاز ما يعادل 500 مليون قدم مكعبة، وتم تصنيعها بشركة صدرا الايرانية في بوشهر (جنوب)، متوقعاً قرب تدشينها بعد الانتهاء من عمليات الحفر التكميلية وتركيب أنابيب CRA في مواضع آبار المرحلة 23 بحقل بارس الجنوبي اضخم حقل غاز في العالم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/8992 sec