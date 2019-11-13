أعلن نائب مدير مشروع المراحل التطويرية رقم 22 إلى 24 بحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي، عن تركيب منصة بحرية بنجاح، وذلك رغم الحظر الأميركي المفروض على البلاد.

وأوضح علي أصغر صادقي، خلال تصريح له الأربعاء، ان المنصة الجديدة تتعلق بالمرحلة التطويرية رقم 23 وتزن 2500 طن وتم تركيبها بواسطة العوامة (اتش.ال 500) عصر الثلاثاء. وأشار الى أن طاقة إنتاج المنصة تبلغ 2ر14 مليون مترمكعب من الغاز ما يعادل 500 مليون قدم مكعبة، وتم تصنيعها بشركة صدرا الايرانية في بوشهر (جنوب)، متوقعاً قرب تدشينها بعد الانتهاء من عمليات الحفر التكميلية وتركيب أنابيب CRA في مواضع آبار المرحلة 23 بحقل بارس الجنوبي اضخم حقل غاز في العالم.