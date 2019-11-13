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رقم الخبر: 268142 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحدد تسعيرة كهربائية لتعدين العملات الرقيمة

إيران تحدد تسعيرة كهربائية لتعدين العملات الرقيمة

أعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء في ايران عن وضع تسعيرة لتعدين العملات الرقمية مثل البيتكوين في البلاد.

وأوضح مصطفى رجبي مشهدي، في تصريح له الأربعاء، ان رخصة استخدام الكهرباء بعمليات تعدين العملات الرقمية ستمنح حصراً للمتقدمين الذين استصدروا تفويضاً رسمياً لمزاولة التعدين من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ولفت مشهدي الى أن التسعيرة المحددة لتعدين هذه العملات تبلغ 4800 ريال للكيلوواط ساعة، فيما يرتفع السعر في ذورة الاستهلاك في فصل الصيف الى 19 آلاف ريال.

 

 
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