أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيمياويات، الثلاثاء، ان حجم إنتاج ايران من البتروكيمياويات يبلغ 66 مليون طن في السنة، في حين انه كان 3 ملايين طن قبل الثورة.

وخلال الاجتماع الـ31 لمدراء مجمعات البتروكيمياويات الذي عقد في مدينة مشهد المقدسة، قال بهزاد محمدي: ان 56 مجمعاً للبتروكيمياويات تنشط حالياً في البلاد، ويتم تجهيزها سنوياً بـ33 مليون طن، ما يعادل 650 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وأضاف: إن عدد مجمعات البتروكيمياويات في البلاد سيصل في عام 2021 الى 83 مجمعاً وسيبلغ حجم تجهيزها 62 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل 4ر1 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. وتابع: سيزداد عدد المجمعات البتروكيمياوية ليصل الى 109 مجمعات وسيبلغ حجم تجهيزها 74 مليون طن في السنة أو ما يعادل 7ر1 مليون برميل من النفط في اليوم حتى عام 2025، ما يشير الى تجاوز بيع الخام.

ولفت محمدي الى أن حجم إنتاج ايران من البتروكيمياويات كان قبل انتصار الثورة 3 ملايين طن في السنة؛ وبتحقيق أول قفزة في هذا القطاع بلغ الإنتاج 44 مليون طن، واليوم بلغ 66 مليون طن سنوياً. وسيصل الإنتاج في 2021 الى أكثر من 100 مليون طن، وفي عام 2025 الى أكثر من 130 مليون طن، وعندها ستبلغ حصتنا من الإنتاج العالمي 2ر6 بالمائة.