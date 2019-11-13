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رقم الخبر: 268138
تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019
الوقت: 17:26
الاقسام: منوعات
اسرائيل والاقتراب من عش الدبابير
الکلمات المفتاحية
عش الدبابير
اسرائيل
كاريكاتير
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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