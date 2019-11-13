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رقم الخبر: 268137 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: ثقافة وفن  
«القصة الاخيرة» يضرب موعدا مع الجمهور الايراني
بعد جولاته العالمية وقبيل عرضه في الاوسكار..

«القصة الاخيرة» يضرب موعدا مع الجمهور الايراني

يدخل الانيميشن الايراني «القصة الاخيرة» للمخرج اشكان رهكذر دور السينما الايرانية اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وقد انطلقت العروض الدولية للفيلم منذ الأول من سبتمبر في 32 دولة.

و«القصة الاخيرة» انيميشن ايراني يحكي قصة «الضحاك» المأخوذة من الشاهنامة للشاعر الايراني ابوالقاسم الفردوسي.

وشارك في العمل عدد من النجوم الايرانيين باصواتهم مثل: برويز برستويي، بيتا فرهي، حسن بورشيرازي، باران كوثري، اشكان خطيبي، فرخ نعمتي، شقايق فراهاني، مليكا شريفي نيا، زهير ياري، وبانيبال شومون.

و«القصة الاخيرة» مدبلج الى الانجليزية والفرنسية وعمل عليه فريق مؤلف من 40 شخصا.

يذكر ان  أنيمشين «القصة الأخيرة» فاز باقتناص 11 جائزة داخلية ودولية لحد الآن، وأدرج مؤخراً ضمن الأفلام المنافسة على جائزة أفضل أنيميشن أجنبي في اوسكار 2020.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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