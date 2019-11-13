يدخل الانيميشن الايراني «القصة الاخيرة» للمخرج اشكان رهكذر دور السينما الايرانية اعتبارا من ديسمبر المقبل.

بعد جولاته العالمية وقبيل عرضه في الاوسكار..

وقد انطلقت العروض الدولية للفيلم منذ الأول من سبتمبر في 32 دولة.

و«القصة الاخيرة» انيميشن ايراني يحكي قصة «الضحاك» المأخوذة من الشاهنامة للشاعر الايراني ابوالقاسم الفردوسي.

وشارك في العمل عدد من النجوم الايرانيين باصواتهم مثل: برويز برستويي، بيتا فرهي، حسن بورشيرازي، باران كوثري، اشكان خطيبي، فرخ نعمتي، شقايق فراهاني، مليكا شريفي نيا، زهير ياري، وبانيبال شومون.

و«القصة الاخيرة» مدبلج الى الانجليزية والفرنسية وعمل عليه فريق مؤلف من 40 شخصا.

يذكر ان أنيمشين «القصة الأخيرة» فاز باقتناص 11 جائزة داخلية ودولية لحد الآن، وأدرج مؤخراً ضمن الأفلام المنافسة على جائزة أفضل أنيميشن أجنبي في اوسكار 2020.