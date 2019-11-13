وكان «الوشم» قد تمكن من الفوز بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان تيرانا السينمائي الذي أقيم في العاصمة الألبانية خلال سبتمبر الممنصرم، ليتأهل مباشرة إلى منافسات الأوسكار عام 2020.

كما نجح الفيلم سابقاً في نيل جائزة أفضل فيلم قصير من قسم الأجيال بمهرجان برلين السينمائي، وهو من المهرجانات السينمائية المرموقة فيما شارك قبل ذلك في سباق مهرجان رايندانس السينمائي السابع والعشرين في إنجلترا.

واما النجمة وليان فانها شاركت في اعمال سينمائية أحدثها هي المشاركة في فيلم «بیلوت» للمخرج ابراهيم ابراهيميان و«امیر» للمخرج «نيما اقليما» و«سورنجان» للمخرج «محمدرضا رسولي».

والى جانب النجمة وليان شارك في تمثيل الفيلم كل من آناهيتا اقبال نجاد وعليرضا ثاني فر ومجتبی فلاحي وبوريا شکيبايي .