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رقم الخبر: 268135 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: ثقافة وفن  
الفیلم الإيراني «غرفة رقم 13» يفوز بجائزتين دوليتين

الفیلم الإيراني «غرفة رقم 13» يفوز بجائزتين دوليتين

فاز الفيلم الإيراني «غرفة رقم 13» من إنتاج وإخراج «كسرى تير سحر» بجائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور في مهرجان «Lift-Off Global Network Sessions» في المملكة المتحدة وجائزة هيئة التحكيم من مهرجان نيويورك الدولي (New York Film Academy) .

وأقيمت فعاليات المهرجان البريطاني «Lift-Off Global Network Sessions» في لندن حيث نجح الفيلم ان يتألق في تنافسه مع أفلام من جميع أنحاء العالم والفوز بجائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور.

ويتناول هذا الفيلم القصير قصة كاتب يغرق في كلمات رواية سردها بمفرده وحيداً ويحل نفسه محل شخصيات قصته.

وتمكن الفيلم من سيناريو محمد تقي خاطري زاده وتمثيل غزال راه آورد وفرشاد فعال ان يشق طريقه أيضاً إلى أكاديمية نيويورك للسينما (New York Film Academy) التي الولايات المتحدة الأمريكية والفوز بجائزة هيئة التحكيم .

کما تم ترشيح  الفیلم «غرفة رقم 13» لجائزة افضل فيلم في مهرجان FIFF (Changing Face International Film Festival) الاسترالي.

وسجل الفیلم حضوره الدولي الثامن في مهرجان سلوفاکیا الدولي (KošiceInternationalFilmFestival)  .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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