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رقم الخبر: 268133 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: سياحة  
كنيسة تاديوس في اذربايجان.. رمز هوية الأرمن العالمية
مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو

كنيسة تاديوس في اذربايجان.. رمز هوية الأرمن العالمية

تقع كنيسة تاديوس «قره كليسا» وهي أقدم كنيسة للأرمن في العالم في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي إيران)، جنوب مدينة ماكو، وعلى مسافة 20 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة جالدران، حيث دفن القديس «تاديوس» أحد رسل السيد المسيح(ع) الذي كان يقوم بالتبشير في هذه المنطقة.

واستشهد القديس «تاديوس» ومجموعة من المؤمنين المسيحيين على يد ملك أرمينيا في القرن الأول بعد الميلاد.

 وقد شهدت الكنيسة عمليات التدمير والبناء خلال مختلف العصور، حيث قام جنغيز خان المغلولي بتدميرها عام 1230 للميلاد، أعقبه العالم الإيراني المشهور خواجة نصير الدين الطوسي بإعادة بنائها وبعد وقوع زلزال عام 1319 لحقت أضرار بها وقام القديس زكريا بإعادة بنائها عام 1329.

وقد تم تسجيل هذه الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في 7 تموز/يوليو 2008، بطلب من منظمة التراث الإيرانية، كتأكيد من إيران بأنها تحترم مختلف الديانات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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