|رقم الخبر: 268132
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019
|الوقت: 15:51
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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هؤلاء هم أعداء الكلى
قالت الجمعية الألمانية لطب الكلى، إن الكلى بمثابة مصفاة لتنقية وتصفية الجسم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض، غير أن لها أعداء يعملون على منعها من القيام بوظيفتها على أكمل وجه.
وأوضحت الجمعية أن أعداء الكلى هم (ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والبدانة، والتدخين، وقلة الحركة)، حيث تُلحق هذه العوامل ضررا بالأوعية الدموية داخل الكلى، مما يمهد الطريق للإصابة بالفشل الكلوي.
وتتمثل أعراض الفشل الكلوي في اضطرابات التبول، أي التبول أكثر أو أقل تكرارا، وصعوبة التبول، والشعور بألم وحرقان أثناء التبول، ووجود رغوة أو دم في البول، وتورم الساقين، والشعور المستمر بالتعب والإرهاق، وعدم انتظام ضربات القلب، وآلام في الظهر والجانب.
ولتجنب العواقب الوخيمة للفشل الكلوي، ينبغي العمل على ضبط ضغط الدم ومستوى السكر في الدم وإنقاص الوزن، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وشرب السوائل بكمية كافية تتراوح بين لتر ونصف ولترين يوميا، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات، بالإضافة إلى الإقلاع عن تدخين.
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