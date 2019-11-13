يظهر تقرير التصنيف الأكاديمي العالمي جرين متريك (Green Metric) للعام 2018 حول التنمية المستدامة في المؤسسات التعليمية والبحثية، أن جامعات زنجان (شمال غرب)، وكاشان واصفهان (وسط) وكيلان (شمال) وفردوسي (شمال شرق) الإيرانية قد صنفت على فهرس المؤسسات الأكاديمية الأكثر تفوقا بالعالم حسب هذا التصنيف.

وأفاد القسم الإداري بوزارة العلوم والأبحاث والتقنية الإيرانية، ان تصنيف الجامعات الخضراء (جرين متريك) يعتمد على ستة معايير أساسية، وهي معايير تتعلق بالبيئة والاستدامة ضمن الحرم الجامعي من حيث البنى التحتية، والفاعلية في استخدامات الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومدى تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة ووسائل النقل ومستوى العملية التعليمية.

ويتم سنويا تقييم ما يزيد عن 10 آلاف مؤسسة أكاديمية حسب تصنيف الجامعات الخضراء ويتم نشر الفهرس النهائي للتقويم الذي يضم 500 جامعة الأكثر تفوقا على الموقع الخاص بهذا التصنيف العالمي.

واحتلت جامعة زنجان المركز الـ50 حسب التصنيف برصيد 7 آلاف و275 نقطة، وصنفت جامعة كاشان في المركز الـ107 برصيد 6 آلاف و550 نقطة، فيما حازت جامعة اصفهان على المركز الـ220 في العالم بتسجيل 5 آلاف و500 نقطة.

علما، ان تصنيف جرين متريك هو مبادرة من جامعة إندونيسيا لترتيب الجامعات العالمية وتم إطلاقها في عام 2010.