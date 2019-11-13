أعلن مسؤولون إيرانيون أن نحو 70 شركة معرفية ايرانية توجهت إلى العاصمة الصينية لعرض إنجازاتها وآخر مكتسباتها للشركات الصينية.

واشار أن مستشار مساعد رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا «برويز كرمي» إلى أن (مساعد رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا توجه إلى الصين بدعوة رسمية من وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني).

وقال برويز كرمي، سيرافق مساعدَ رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا مدراء 70 شركة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا والإبداع بهدف توسيع تفاعلاتها العلمية والتكنولوجية مع الشركات الصينية.

وتطرق إلى مجال فعاليات شركات التكنولوجيا التي سترافق مساعد رئيس الجمهورية إلى الصين، وقال: (إن تكنولوجيا المعلومات، والخلايا الجذعية، والمعدات الصناعية والآلات والمواد المتقدمة والمجال الصحي تشكل نشاط هذه الشركات العلمية الإيرانية التي توجهت إلى جمهورية الصين الشعبية).

وأضاف كرمي: الهدف هو إيجاد مستثمر صيني أو شريك تجاري لتوسيع أنشطتها القائمة على المعرفة. عقد الاجتماع الأول للشركات القائمة على المعرفة في شنغهاي في 11 نوفمبر، والاجتماع الثاني في 13 نوفمبر في شانغهاي.