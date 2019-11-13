  • الأربعاء ١٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268126 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: الحظر الاميركي لا يؤثر على قواتنا المسلحة وقادتها

وزير الدفاع: الحظر الاميركي لا يؤثر على قواتنا المسلحة وقادتها

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي اليوم الاربعاء بان الحظر الاميركي المفروض لا يؤثر على قواتنا المسلحة وقادتنا العسكريين .
وقال العميد حاتمي في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة، ان قواتنا المسلحة بصفتها شوكة في عيون الاعداء كانت مستهدفة من قبل الاميركيين دوما والان قد فرضوا الحظر على عدد من قادتنا العسكريين الا انه لا تاثير له.
واضاف، في الحقيقة ان من يتم فرض الحظر عليه من قبل الاميركيين هم كمن يُصابون برصاص العدو ويعدون جرحى الحرب ضد العدو، وهم مفخرة للشعب والقوات المسلحة.
واكد بان الحظر الاميركي على عدد من القادة العسكريين الايرانيين لن يؤثر على ادارة القوات المسلحة واضاف، اننا مبدئيا ندير القوات المسلحة عادة بصورة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الطاقات الداخلية حيث ان هذه الممارسات لا تاثير لها على ادارة القوات المسلحة.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0605 sec