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رقم الخبر: 268124 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
الاعلان عن برنامج التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بالكرة الطائرة
ايران في المجموعة الاولى ..

الاعلان عن برنامج التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بالكرة الطائرة

اعلنت لجنة المسابقات الاولمبية للتصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بالكرة الطائرة عن توزيع المنتخبات الآسيوية الثمان الى مجموعتين.

وبما ان المنتخب الياباني هو مستضيف البطولة فهو وبالاضافة الى 6 منتخبات اخرى تأهلت في المراحل الاولى من هذه التصفيات وهي (البرازيل – الارجنتين – روسيا – ايطاليا – بولندا وامريكا)، فسيضاف اليها ابطال كل من آسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية.

وقسمت المنتخبات الثمانية كالاتي:

المجموعة الاولى: (ايران – تايوان – كازاخستان والصين).

المجموعة الثانية: (استراليا – كوريا الجنوبية – الهند وقطر).

وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب الايراني في هذه التصفيات:

الثلاثاء: 7/1/2020

ايران – تايوان

الاربعاء: 8/1/2020

ايران – كازاخستان

الخميس: 9/1/2020

ايران – الصين

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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