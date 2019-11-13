اعلنت لجنة المسابقات الاولمبية للتصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بالكرة الطائرة عن توزيع المنتخبات الآسيوية الثمان الى مجموعتين.

وبما ان المنتخب الياباني هو مستضيف البطولة فهو وبالاضافة الى 6 منتخبات اخرى تأهلت في المراحل الاولى من هذه التصفيات وهي (البرازيل – الارجنتين – روسيا – ايطاليا – بولندا وامريكا)، فسيضاف اليها ابطال كل من آسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية.

وقسمت المنتخبات الثمانية كالاتي:

المجموعة الاولى: (ايران – تايوان – كازاخستان والصين).

المجموعة الثانية: (استراليا – كوريا الجنوبية – الهند وقطر).

وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب الايراني في هذه التصفيات:

الثلاثاء: 7/1/2020

ايران – تايوان

الاربعاء: 8/1/2020

ايران – كازاخستان

الخميس: 9/1/2020

ايران – الصين