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|رقم الخبر: 268124
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019
|الوقت: 14:34
|الاقسام: رياضة
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ايران في المجموعة الاولى ..
الاعلان عن برنامج التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بالكرة الطائرة
اعلنت لجنة المسابقات الاولمبية للتصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بالكرة الطائرة عن توزيع المنتخبات الآسيوية الثمان الى مجموعتين.
وبما ان المنتخب الياباني هو مستضيف البطولة فهو وبالاضافة الى 6 منتخبات اخرى تأهلت في المراحل الاولى من هذه التصفيات وهي (البرازيل – الارجنتين – روسيا – ايطاليا – بولندا وامريكا)، فسيضاف اليها ابطال كل من آسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية.
وقسمت المنتخبات الثمانية كالاتي:
المجموعة الاولى: (ايران – تايوان – كازاخستان والصين).
المجموعة الثانية: (استراليا – كوريا الجنوبية – الهند وقطر).
وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب الايراني في هذه التصفيات:
الثلاثاء: 7/1/2020
ايران – تايوان
الاربعاء: 8/1/2020
ايران – كازاخستان
الخميس: 9/1/2020
ايران – الصين
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