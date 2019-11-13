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رقم الخبر: 268123 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 14:28 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الدولي للرماية يوجه دعوة للايرانية (الهه احمدي)
للمشاركة في كأس العالم ..

الاتحاد الدولي للرماية يوجه دعوة للايرانية (الهه احمدي)

وجه الاتحاد الدولي للرماية دعوة خاصة للرامية الايرانية (الهه احمدي) للمشاركة في بطولة كأس العالم بالرماية.

وجاء ذلك تقديراً لأهليتها في المشاركة واقتدارها في هذه الرياضة، فهي احدى بطلات العام الماضي في الرماية والتي جرت في مدينة ميونيخ الالمانية.

هذا وستشارك احمدي مع 13 متنافسة في فئة رمي البندقية من الوضع ثلاثي الابعاد، وذلك في 19 من نوفمبر الحالي.

ومن الجدير بالذكر ان الهه لم تستطع ان تحصل على سهمية في الاولمبياد القادم في طوكيو 2020 بعد ان خسرت في التصفيات المؤهلة له.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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