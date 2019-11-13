وجاء ذلك تقديراً لأهليتها في المشاركة واقتدارها في هذه الرياضة، فهي احدى بطلات العام الماضي في الرماية والتي جرت في مدينة ميونيخ الالمانية.

هذا وستشارك احمدي مع 13 متنافسة في فئة رمي البندقية من الوضع ثلاثي الابعاد، وذلك في 19 من نوفمبر الحالي.

ومن الجدير بالذكر ان الهه لم تستطع ان تحصل على سهمية في الاولمبياد القادم في طوكيو 2020 بعد ان خسرت في التصفيات المؤهلة له.