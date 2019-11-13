أبدى النمساوي دومينيك تيم سعادته البالغة بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بمجموعتين لواحدة، أمس الاول الثلاثاء، في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين بلندن، وبلوغه نصف النهائي لأول مرة، حيث وصف المباراة بـ(الملحمية).

وصرح المصنف الخامس عالميا عقب اللقاء، الذي حسمه بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-7 (5-7) و6-3 و7-6 (7-5) (لقد كانت إحدى المباريات الاستثنائية التي خضتها في مسيرتي، منذ طفولتي).

وأضاف (هي بحق مباراة ملحمية، وسط أجواء مذهلة، مع الفوز على أسطورة في لعبتنا.. كما أنني تأهلت لنصف النهائي، وهو أفضل ما حدث).

وأتم صاحب الـ26 عاما تصريحاته (كنت محظوظا بعض الشيء في العودة بعد التأخر 1-4 (في شوط كسر التعادل بالمجموعة الحاسمة)، لكن المباراة كانت مذهلة في مجملها، ولن أنساها مطلقا.. نوفاك أفضل لاعب في العالم، وكان عليّ أن أقدم شيئا استثنائيا أمامه).

وحقق تيم بذلك انتصاره الرابع على ديوكوفيتش، خلال 10 مواجهات جمعتهما، والثاني هذا العام، بعد نصف نهائي بطولة رولان جاروس.