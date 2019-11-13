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رقم الخبر: 268121 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
كندينز يهزم بلو جاكتس بضربات الترجيح في هوكي الجليد

كندينز يهزم بلو جاكتس بضربات الترجيح في هوكي الجليد

تفوق مونتريال كندينز (3-2) على كولومبوس بلو جاكتس، بعد اللجوء إلى ضربات الترجيح في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم الثلاثاء، وسجل جوناتان دروين، الهدف الوحيد في ضربات الترجيح، ليهدي كندينز الانتصار.

وساهم كاري برايس، حارس مونتريال في الفوز بعدما أنقذ 33 محاولة، وأحرز إيريك روبنسون، لاعب كولومبوس هدفه الأول في المسابقة، كما أضاف زاك فرينسكي، هدفًا لكن الفريق لم يتمكن من استغلال ذلك.

وفي مباراة أخرى، أنهى لوس أنجلوس كينجز، سلسلة من 3 هزائم، وفاز (3-1) على مينيسوتا وايلد.

واستفاد كينجز من هدفين مبكرين من أنزي كوبيتار، وجيف كارتر، وتألق الحارس جوناثان كويك في إنقاذ 27 محاولة ليحقق الفوز قبل أن يضيف شون ووكر هدفا في اللحظات الأخيرة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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